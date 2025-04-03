شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فنان صاحب وجهة نظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل قلبي ومفتاحه خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى، أكد من خلاله الفنان آسر ياسين أنه من فئة الممثلين الذين يحسنون اختيار أدوارهم بعناية شديدة لا بموهبة فحسب، وإنما من خلال وجهة نظر ظهرت وبرزت بشكل واضح فى تصريحاته عن العمل.

آسر ياسين حينما تحدث حول شخصيات قلبي ومفتاحه رسم صورة نابعة من ذكاء فنان يتعامل بحرفية مع السيناريو إجمالا وليس شخصيته فحسب، فتطرق إلى دور أسعد الذى جسده "دياب"، مؤكدًا أنها شخصية بدأنا نراها على الساحة منذ 30 عاما تقريبا.

يرى آسر ياسين أننا نحتاج إلى شخصية "محمد عزت" التى جسدها فى المسلسل: محتاجين عزت كتير فى حياتنا، لأن الشخصية دى موجودة، ولكن للأسف لا تلقى الضوء الكافى لا فى الدراما فحسب، وإنما فى الحياة العادية، بمعنى أنه حينما يكون فى عائلة لا يلقى نفس الضوء الذى سيتلقاه نقيضه "أسعد".

واستكمل: "عزت شخص ظهر عليه أنه اختار تفضيل مبادئه على نفسه إن لزم الأمر، فهو يستطيع أن يغضب ولكن يفضل تمالك نفسه، وغيرها من القيم التى فضل العيش بها والتمسك بها حتى النهاية".

أيضًا فاجأ الجميع بجملة واضحة، أكد فيها: "لو أسعد وعزت ظهرا فى حياة امرأة، للأسف سيتم اختيار أسعد ليكون الزوج، منذ زمن وأنا أتساءل لماذا نفضل دائمًا شخصية الـBad Boy على الرجل المؤدب؟ هذا الأمر موجود فى كل أنحاء العالم، حتى عند الأطفال، ننجذب إلى الطفل الشقى أكثر من الهادئ الطيب. نحن بحاجة إلى شخصيات مثل عزت فى حياتنا، وعلينا العمل على تعزيز وجودها، لأن عزت، فى رأيى، يمثل آخر الرجال المحترمين".

كل ما سبق يؤكد أن الفنان آسر ياسين يمتلك وجهة نظر فيما يقدمه نابعة من ثقافة وفكر، فهو لا يذهب إلى دور أو شخصية ليجسدها فقط، بل يعلم تفاصيلها للغاية، ويدرك أبعادها، وذلك ما يتم ترجمته على الشاشة، ليصدقه الجمهور والنقاد، ويصبح واحدا من أبرز الممثلين أصحاب وجهات النظر فى أعمالهم وشخصياتهم التى يجسدونها على الشاشة.