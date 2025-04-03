شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث لسماعات AirPods Pro 2 وAirPods 4 مع إصلاح للأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل تحديث جديد للعديد من منتجاتها الصوتية، حيث يُمكن لمستخدمي AirPods Pro (الجيل الثاني)، وAirPods 4، وAirPods Max تنزيل التحديث للوصول إلى الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

وتقول الشركة إنه عند إقران سماعات AirPods Max المزودة بمنفذ USB Type-C بجهاز iPhone يعمل بأحدث تحديث لنظام التشغيل iOS 18.4، يُمكنها الاستفادة من جودة الصوت دون فقدان ودعم تشغيل الصوت بزمن انتقال منخفض، مما يُحسّن الأداء الصوتي لسماعات الرأس.

ووفقًا لأبل، يُرفع إصدار البرنامج الثابت لسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) وAirPods 4 إلى 7E93، كانت سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية (TWS) تعمل سابقًا بنظامي التشغيل 7B21 و7B20 على التوالي، ويتضمن هذا الإصدار إصلاحات للأخطاء بشكل أساسي، ولا يتضمن أي ميزات جديدة ملحوظة.

مع ذلك، لا ينطبق هذا على سماعات AirPods Max المزودة بمنفذ USB Type-C، ويُحدّث إصدار البرنامج الثابت السابق 7A291 إلى 7E99 مع التحديث، وهو يُتيح ميزتين صوتيتين جديدتين عند إقرانها بجهاز iPhone يعمل بنظام iOS 18.4.

وفقًا لشركة أبل، سيتمكن المستخدمون الذين يربطون جهازًا متوافقًا بسماعات AirPods Max باستخدام كابل USB Type-C من الاستماع إلى صوت عالي الجودة بدقة 24 بت و48 كيلوهرتز، وهو الصوت الذي توفره منصات بث الموسيقى مثل Apple Music وTidal، وتقول Apple إنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة للاستمتاع ببث صوتي عالي الجودة عبر الموسيقى والأفلام والألعاب.

علاوة على ذلك، تدعم سماعات AirPods Max أيضًا تشغيل الصوت بزمن انتقال منخفض عند توصيل الجهاز عبر منفذ USB Type-C، ويُزعم أن هذه الميزة تُقلل من التأخير وتُضاهي مكبرات الصوت المدمجة في أجهزة Mac وiPad وiPhone. تُفيد هذه الميزة اللاعبين ومُنشئي البث المباشر ومُنشئي الموسيقى.

وتقول Apple إن الاتصال السلكي سيُتيح أيضًا ميزة الصوت المكاني المُخصص مع تتبع الرأس، وهي ميزة كانت مقتصرة سابقًا على سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بالشركة، وقد أعلنت الشركة المُصنعة لأجهزة iPhone عن هاتين الإضافتين المذكورتين الشهر الماضي، وهما في طريقهما إلى سماعات AirPods Max من Apple المزودة بمنفذ USB Type-C بعد آخر تحديث للبرنامج الثابت.