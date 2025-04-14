شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاعتماد على التطبيقات الذكية: تيسير يومي أم انعزال اجتماعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم باتت فيه ضغطة واحدة على الشاشة تكفي لإيصال الطعام، وشراء الملابس، وحجز موعد لدى الطبيب، بدأت تساؤلات تطرح نفسها بقوة: هل منحتنا التطبيقات الذكية حياة أسهل… أم أنها تسرق منّا شيئًا أهم: ذواتنا؟

تحوّلت حياتنا اليومية إلى سلسلة من النقرات على شاشات هواتفنا، حيث نستيقظ على تنبيه تطبيق الطقس، نراجع رسائل العمل على تطبيقات المراسلة، نتنقل إلى تطبيقات التنقل أو التوصيل، وننهي يومنا بمشاهدة فيديوهات لا نهائية على منصات البث، الراحة ظاهرة، لكن الثمن الخفي ربما يكون أغلى بكثير مما نعتقد.

هروب ذكي من الواقع

لم يعد الهاتف مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح ملاذًا نفسيًا، نختبئ فيه من التوتر، من الوحدة، من التفكير حتى، تقول الباحثة في علم النفس الرقمي، د. سلمى يونس، إن الاستخدام المفرط للتطبيقات الذكية ليس مجرد عادة، بل قد يتحوّل إلى إدمان سلوكي يسرق الوقت، ويضعف مهارات التواصل الواقعي، ويؤثر على التوازن النفسي.

علاقات افتراضية… وعزلة حقيقية

رغم وجود آلاف الأصدقاء والمتابعين على التطبيقات الاجتماعية، يعاني كثير من المستخدمين من شعور متزايد بالوحدة. التواصل الرقمي السريع لا يعوّض دفء الحديث الحقيقي، أو لمسة صديق، أو حتى لحظة صمت مشتركة. المفارقة أن التكنولوجيا التي “قربتنا” من الآخرين، تسببت أحيانًا في ابتعادنا عن أقرب الناس إلينا.

أنت لست المستخدم… أنت المنتج

جزء آخر مظلم من القصة يكمن في خوارزميات التطبيقات التي لا تهدف فقط إلى تسهيل حياتنا، بل إلى جذب انتباهنا لأطول وقت ممكن، واستغلال بياناتنا لتحقيق الأرباح. كل ثانية نقضيها على تطبيق ما، تُترجم إلى قيمة تجارية. نحن نمنح هذه المنصات وقتنا، انتباهنا، وحتى مشاعرنا، مقابل لا شيء ملموس.

هل الحل في الحذف؟

ليس المطلوب أن نعود إلى حياة خالية من التكنولوجيا، بل أن نستعيد السيطرة. استخدام واعٍ لا يعني الرفض، بل الفهم: أن نعرف متى نستخدم التطبيقات، ولماذا، وكيف نحمي أنفسنا من أن نصبح عبيدًا للتنبيهات.

التطبيقات الذكية ليست الشر بعينه، بل هي أداة. ولكن مثل أي أداة، إذا لم نحسن استخدامها، فقد تجرّدنا من إنسانيتنا، شيئًا فشيئًا، دون أن نشعر.