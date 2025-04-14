شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف غاز الميثان في أقرب نجم قزم "T" إلى الأرض يفاجئ العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء الفلك غاز الميثان في الغلاف الجوي للنجم القزم WISEA J181006.18−101000.5، والذي يُعدّ أقرب نجم قزم من النوع T إلى كوكب الأرض، ويبعد حوالي 29 سنة ضوئية، وقد نُشرت الدراسة أولًا على موقع arXiv بتاريخ 28 مارس، بينما صدرت النسخة النهائية المنقحة منها في 17 نوفمبر.

ويُعد هذا النجم القزم، المعروف اختصارًا بـ WISE1810، فقيرًا بالمعادن، وتتراوح درجة حرارته الفعالة بين 800 و1300 كلفن، مع ترجيح أن تكون نحو 1000 كلفن. وقد فاجأ وجود غاز الميثان العلماء، إذ ساعد هذا الكشف على إعادة تصنيف النجم من النوع L إلى النوع T، بخلاف ما أشارت إليه دراسات سابقة.

وبحسب تقرير نشره موقع Phys org، فإن هذا الاكتشاف أصبح ممكنًا بفضل تلسكوب “غران تليسكوبيو كناريوس” (GTC) الذي يبلغ قطره 10.4 أمتار، ويقع في جزر الكناري. كما أظهرت الدراسة عدم وجود آثار لأول أكسيد الكربون والبوتاسيوم في الغلاف الجوي للنجم.

ويقدّر الباحثون نسبة الكربون في النجم القزم بنحو -1.5 dex، بينما يشير غياب البوتاسيوم الذري إلى انخفاض في المحتوى المعدني، رغم احتمال تأثير درجة الحرارة المنخفضة أيضًا في ذلك.

وتبيّن أن سرعة النجم القزم بالنسبة للشمس (السرعة الهليوسنتريك) تبلغ -83 كيلومترًا في الثانية، كما تشير النتائج إلى احتمال انتماء WISE1810 للقرص السميك في مجرة درب التبانة، رغم فقره الشديد بالمعادن. وكانت الملاحظات السابقة قد أشارت إلى أن غلافه الجوي يتكوّن في الأساس من الهيدروجين وبخار الماء.