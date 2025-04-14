طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها

طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 20 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات)؛ الذي تهدف منه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 أبريل 2025م. كما طرحت هيئة السوق المالية مشروعين، الأول (تعديل الإطار التنظيمي لإتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية)، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى إتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، أما المشروع الثاني (تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم)؛ تهدف منه إلى تنظيم عملية طرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم؛ ويستمر الاستطلاع على المشروعين حتى يومي 8 و 9 من شهر مايو المقبل.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منص "استطلاع"؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.