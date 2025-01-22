شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل بصعود بيتكوين والعملات المشفرة يقفز مع بداية ولاية ترامب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفز مستوى التفاؤل بصعود بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى الأصغير حجماً مع بداية ولاية الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب. وارتفعت أسعار بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين ولكنها تراجعت بعد تنصيب ترامب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وانخفضت العملة المشفرة بنحو 4% عند 103681.70 دولار، وفقًا لـ"كوين ميتريك" وذلك بعد أن ارتفعت إلى 109,350.72 دولار، لكن مستوى التفاؤل بصعودها لم يتغير كثيراً.
ويأمل المستثمرون في أن يأ مر ترامب بانشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة من شأنه أن يمنح الصناعة صوتًا داخل إدارته وإنشاء احتياطي من البيتكوين.
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كما أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عملة ”ميلانيا” الخاصة بها يوم الأحد.
وقد اجتذبت 31 مليار دولار و7.2 مليار دولار من أحجام التداول على التوالي منذ إطلاقها.
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وانخفض سوق العملات المشفرة بنسبة 5% بينما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 11% لتقود الخسائر بعد ارتفاع بنسبة 14% مستفيدة من إطلاق عملة ترامب على شبكة الإيثريوم.
وتعتبر عملات الميم هي الزاوية الأكثر خطورة في سوق العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر بالفعل ولكن إطلاق عملة ترامب أعطى المتداولين المزيد من القناعة بأن الإدارة القادمة ستكون إيجابية نحو الصناعة، وفقًا لجويل كروجر، استراتيجي السوق في "لاماكس".
أعربت نويل أتشيسون الخبيرة الاقتصادية عن نفس الرأي، ووصفت الأمر بالإيجابي وأنه يمثل علامة على الدعم الشديد للأفكار الجديدة و الأسواق الجديدة".
وبحسب كروجر من لاماكس فإن الرقم القياسي الجديد لعملة البيتكوين يفتح الباب أمام تمدد صعودي محتمل إلى 130 ألف دولار.
وانخفضت العملة المشفرة بنحو 4% عند 103681.70 دولار، وفقًا لـ"كوين ميتريك" وذلك بعد أن ارتفعت إلى 109,350.72 دولار، لكن مستوى التفاؤل بصعودها لم يتغير كثيراً.
ترامب وبيتكويناكتسبت عملة البيتكوين زخمًا كبيرا مع تزايد التكهنات بأن ترامب قد يعلن عن أمر تنفيذي بشأن العملات المشفرة في وقت مبكر من ولايته الجديدة.
ويأمل المستثمرون في أن يأ مر ترامب بانشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة من شأنه أن يمنح الصناعة صوتًا داخل إدارته وإنشاء احتياطي من البيتكوين.
عملتي ترامب وميلانيا المشفرتينوأطلق ترامب عملة رسمية مشفرة باسمه والتي ارتفعت قيمتها السوقية الاثنين إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: لماذا صعدت بيتكوين لأعلى مستوى منذ يونيو.. وما توقعاتها؟
كما أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عملة ”ميلانيا” الخاصة بها يوم الأحد.
وقد اجتذبت 31 مليار دولار و7.2 مليار دولار من أحجام التداول على التوالي منذ إطلاقها.
دعم أمريكي للعملات المشفرةصرحت جراسي تشين الرئيسة التنفيذية لبورصة العملات المشفرة "بيتجيت" لشبكة سي إن بي سي:"الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن العملات المشفرة باعتبارها مصلحة وطنية خلال حفل التنصيب لها تأثير إيجابي على سعر البيتكوين. لا أعتقد أن ارتفاع سعر البيتكوين يرجع إلى إطلاق رموز جديدة بل إن سعر البيتكوين كان ليرتفع أكثر لولا إطلاق رموز عائلة ترامب وبدلاً من ذلك تحول رأس المال إلى عملات جديدة مما حد من النمو الإجمالي".
اقرأ أيضاً: ترامب يوقع أول قراراته الرسمية بعد التنصيب.. ما هي؟
وانخفض سوق العملات المشفرة بنسبة 5% بينما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 11% لتقود الخسائر بعد ارتفاع بنسبة 14% مستفيدة من إطلاق عملة ترامب على شبكة الإيثريوم.
وتعتبر عملات الميم هي الزاوية الأكثر خطورة في سوق العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر بالفعل ولكن إطلاق عملة ترامب أعطى المتداولين المزيد من القناعة بأن الإدارة القادمة ستكون إيجابية نحو الصناعة، وفقًا لجويل كروجر، استراتيجي السوق في "لاماكس".
ما توقعات العملات المشفرة في عهد ترامب؟وقال كروجر:" تقول التطورات السوقية الحاصلة بأنه جرى وضع ختم موافقة جديد للأصول المشفرة ما يمثل أفضل طريقة لتأكيد الدعم الذي يتوقعه السوق من الإدارة فيما يتعلق باحتضان العملات المشفرة وجعل أمريكا لاعباً رئيسياً في هذا المجال".
أعربت نويل أتشيسون الخبيرة الاقتصادية عن نفس الرأي، ووصفت الأمر بالإيجابي وأنه يمثل علامة على الدعم الشديد للأفكار الجديدة و الأسواق الجديدة".
وبحسب كروجر من لاماكس فإن الرقم القياسي الجديد لعملة البيتكوين يفتح الباب أمام تمدد صعودي محتمل إلى 130 ألف دولار.