شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل بصعود بيتكوين والعملات المشفرة يقفز مع بداية ولاية ترامب والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية