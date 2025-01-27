شكرا لقرائتكم خبر عن بكام سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 27 يناير 2025 04:00 ص

ننشر اخر تحديث لسعر الدولار خلال تعاملات الأولى من اليوم الاثنين 27-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزى 50.18 جنيه للشراء، و50.32 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع..

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.28 جنيه للشراء 50.37 جنيه للبيع

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