الامارات | رصد سديم "النجمة المشتعلة" في سماء أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي من التقاط صورة لسديم "النجمة المشتعلة" بعد 22 ساعة من التصوير المتواصل.

ويقع هذا السديم الذي يتكون من الغاز والغبار الكوني في مجموعة "ممسك الأعنة" ويعد أحد المعالم الفلكية المثيرة.

ومن خصائص السديم سمي بـ "النجمة المشتعلة" بسبب الشكل الفريد للغاز الذي يبدو وكأنه منطلق بفعل النجم اللامع في وسط السديم والذي يُدعى (AE Aurigae).

هذا النجم الأزرق الحار هو المسؤول عن تأين الغاز المحيط به مما يجعله يظهر باللون الأحمر بينما تكتسب بعض الأجزاء الأخرى للسديم اللون الأزرق نتيجة لانعكاس الأشعة وبالتالي يعتبر السديم نوعاً من سديم الانبعاث وسديم الانعكاس في آن واحد.

ويقع السديم على بعد 1500 سنة ضوئية من الأرض ويبلغ طوله 5 سنوات ضوئية ليشكل مشهداً فلكياً رائعاً يظهر تأثيرات النجم المتوهج في وسطه على الغازات المحيطة.