الامارات | «ملتقى شباب دبي» يؤكد على القيم والابتكار وريادة الأعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس دبي للشباب، أمس، «ملتقى شباب دبي»، الذي عقد برعاية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف القطاعات، وكوادر شبابية من كل التخصصات، ناقشوا تفعيل دور المواهب والكفاءات الشابة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية الواعدة، وتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات في تمكين الشباب في كل الميادين.

وشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات الشبابية الهادفة إلى تمكين الشباب في ريادة الأعمال، وتعزيز دورهم المجتمعي القائم على المسؤولية المجتمعية القائمة على قيم موحدة ومتأصلة، تبرز هوية إمارة دبي ومجتمعها.

حضر الملتقى وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عائشة ميران، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، هالة بدري، ومدير عام غرف دبي، محمد راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي ملتقى «شباب دبي» بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله محمد البسطي: «الشباب هم روّاد المستقبل وقادته، وهم القوة الدافعة للابتكار والتنمية في أي مجتمع، وتمكينهم أساس لتحقيق غايات عام المجتمع الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي مقدمتها تلاحم المجتمع وتعاضد فئاته كافة، وتضافر جهوده لتحقيق الأهداف الطموحة وصناعة الفرص المتجددة لأجيال المستقبل». وأضاف: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نحرص على تقديم كل مقومات الدعم التي تمكنهم من تقديم أفكارهم، والمشاركة الفاعلة في تحقيق الخطط المستقبلية الطموحة لدبي».

وأردف: «أثبت ملتقى شباب دبي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمستقبل، ونشيد بمجلس دبي للشباب، وبدوره في تنظيم الملتقيات المهمة التي من شأنها تعزيز إسهام الشباب في صناعة القرار في مختلف المجالات. كما نشكر الشركاء الاستراتيجيين للملتقى على مبادراتهم النوعية التي تم إطلاقها، وعلى إيمانهم بالشباب وبدورهم في دفع عجلة التنمية».

وقال خالد النعيمي: «يأتي انعقاد (ملتقى شباب دبي) الذي يمثل منصّة حيوية لتعزيز دور الشباب، بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع، إذ يُعد فرصة مميزة لتسليط الضوء على أهمية التلاحم المجتمعي، ودور الشباب في بناء وطن مزدهر ومستدام قائم على المسؤولية المشتركة».

وتوّجت فعاليات الملتقى بإطلاق وثيقة «قيم شباب دبي»، بعنوان «قيَمي مستقبلي»، الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم التي تُعزز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لدبي مع الحفاظ على أصالة مجتمع دبي. وشملت الوثيقة خمس قِيَم رئيسة، تمثل ركائز أساسية في الشخصية الحيوية لشباب دبي، وتعكس حضورهم الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي داخل الدولة وخارجها؛ وهي: شباب دبي.. عيال زايد وإخوان شما، الأسرة لشباب دبي.. أساس الوطن، شباب دبي.. محور لمجتمع صلب، لمدينتهم دبي.. الشباب ربّان النهضة، الشباب في دبي.. المحرّك الاقتصادي الفذ.