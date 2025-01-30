شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك النفسية تبدأ من طبقك.. كيف يرتبط نظامك الغذائى بحالتك المزاجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد خبراء الصحة النفسية أن علم النفس الغذائي لديه الكثير من الإمكانات لإعادة تشكيل الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها الطعام على صحتك العقلية، لذا، من المهم تناول نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية يدعم صحة أمعائك، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو الرابط بين نظامك الغذائي والصحة العقلية

أكد الطب النفسي التغذوي على كيفية تأثير النظام الغذائي والتغذية على الطريقة التي يشعر بها الناس،في حين أنه من المعروف أن ما تأكله يلعب دورًا مهمًا في صحتك العامة ، يقول الخبراء إن نظامك الغذائي يفعل الكثير.

وفقًا للخبراء، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين حالات الصحة العقلية، بما في ذلك العلاجات النفسية مثل الاستشارة والأدوية وحتى العلاج. ولكن اليوم، هناك الكثير من الضجيج حول مجال الطب النفسي التغذوي الناشئ، والذي يؤكد على كيفية تأثير النظام الغذائي والتغذية على الطريقة التي يشعر بها الناس نفسياً.يهدف إلى دعم علاج حالات الصحة العقلية من خلال النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة.

أكد الأطباء إن اختياراتك الغذائية تؤثر على دماغك من خلال الجهاز الهضمي لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدماغ.

وفقًا للدراسات، فإن ما قد تأكله يؤثر على صحة مستعمرات ميكروبات الأمعاء، والتي تؤثر لاحقًا على أدمغتنا، وبالتالي صحتنا النفسية.

كيف ترتبط الأنماط الغذائية بتحسن الصحة العقلية؟

إن تناول نظام غذائي متوازن وكثيف العناصر الغذائية هو أفضل خطة تساعد على تحسين مزاجك.

يقول الأطباء إن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات مرتبط بتحسن الصحة العقلية وانخفاض مستويات التوتر وزيادة الرضا عن الحياة.

فكر في التركيز على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية.

يقول الخبراء إن النظام الغذائي المتوسطي هو نقطة بداية جيدة لأنه يساعد في دعم صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ارتبط النظام الغذائي، المليء بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ومنخفض اللحوم الحمراء والمصنعة، بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 10 %.

نصائح غذائية تساعد على تحسين حالتك المزاجية

تتضمن بعض النصائح الغذائية التي تدعم صحتك النفسية ما يلي:

أضف المزيد من العناصر الغذائية

وفقًا للخبراء، فإن العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، إلى جانب السبانخ والأرز والحبوب والشوكولاتة الداكنة والحمص، مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية وصحة الدماغ.

تناول المزيد من البريبايوتكس والبروبيوتكس

البريبايوتكس مليئة بالتغذية، بينما تحتوي البروبيوتكس على بكتيريا صحية. تحافظ هذه الأطعمة على حالة متوازنة من التوازن الداخلي في الأمعاء وتلعب دورًا حيويًا في استجابة جسمك للتوتر والاكتئاب. بعض الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس تشمل الأطعمة المخمرة والثوم والخضروات والفواكه والحبوب.

تناول الطعام بوعي

تأكد من الانتباه جيدًا لكيفية تأثير أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات على مشاعرك وحالتك المزاجية من خلال تناول الطعام. تأكد من التوقف عن تناول طعام معين يؤثر على حالتك المزاجية وإزالته من نظامك الغذائي لفترة من الوقت.

جرب تبديل الطعام

من المهم تبديل الأطعمة التي تدعم صحتك العقلية. بعض هذه الأطعمة تشمل:

الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المعلبة والمعالجة للغاية

الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة

الفاكهة الكاملة بدلاً من العصائر

المأكولات البحرية أو الدواجن الخالية من الدهون بدلاً من اللحوم الحمراء والمعالجة

الأعشاب والتوابل بدلاً من السكر والملح

راقب تقدمك دائمًا

إذا كنت تحاول إجراء تغييرات في نظامك الغذائي اليومي، فتأكد من تتبع تقدمك والالتزام به أيضًا. وفقا للخبراء، إذا لم تراقب كيفية تأثير التغيير على أهدافك، يصبح من الصعب القول ما إذا كانت التغييرات التي أجريتها تعمل أم لا.