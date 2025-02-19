شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاربعاء 19-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمه لقراءه من خلال نشر أخبار الدولار والعملات لحظيا، على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاربعاء 19-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع..
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع
50.59 جنيه للشراء
50.69 جنيه للبيع
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء
50.69 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء
50.72 جنيه للبيع
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