شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد عن دوره فى فهد البطل: أتوقع تفاعل الجمهور معه بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد ماجد، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن تفاصيل شخصيته التى يظهر بها ضمن دراما رمضان 2025 فى مسلسل فهد البطل، حيث صرح قائلا: "أقدم شخصية عمرو غلاب الجارجى، وهى شخصية محورية سيتفاعل معها الجمهور والمشاهدين بشكل كبير فى اعتقادى، والتى لن أستطيع الكشف عن أى تفاصيل أخرى عنها إلى الآن".

فى نفس السياق حقق برومو مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي، رقما قياسيا بعد طرحه على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث وصلت مشاهدات البرومو إلى أكثر من 32 مليون مشاهدة خلال يومين فقط منذ طرحه، ومن المقرر عرض المسلسل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد ماجد يعرض له حالياً مسلسل صفحة بيضا على قناة dmc والعمل من بطولة بطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، كريم عبد الخالق، أميرة حافظ، الطفلة دالة حربي.

ويشارك فى المسلسل بظهور خاص الفنانين يوسف حشيش، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير، مجدي السباعي، وضيوف الشرف دعاء حكم، جمال يوسف، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.