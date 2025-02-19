شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى التوظيفى لجامعة عين شمس الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير 2025 فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لـ جامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة علي مدار يومي 25 ، 26 فبراير تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

يقام الملتقي بمشاركة أكثر من 65 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عدد ضخم من فرص التدريب والتوظيف، إلى جانب تواجد نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة.

ويقدم الملتقى التوظيفي فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

يقام الملتقى أيام 25 و26 فبراير 2024، من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

ويستهدف كل يوم من اليومين كليات مختلفة:

يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان.

واليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، التربية النوعية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.

ويرحب مركز التوظيف بكافة الطلاب وخريجي الجامعة من كافة السنوات الدراسية للإنضمام والمشاركة الفعالة في الحدث والإستفادة من كافة الأنشطة المختلفة.

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وسيصل إيميل يحتوي علي الـ QR كود يمكن من خلاله الدخول للحدث بشكل سريع ومباشر.

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