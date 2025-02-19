شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 فى بنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى البنوك، وفقا لأخر تحديث معلن بالبنوك. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

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