تجمع المدينة المنورة الصحي: اعتماد “سباهي” لثلاثة مراكز رعاية أولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح تجمع المدينة الصحي حصول مراكز الجرف الغربي، وسيد الشهداء، ومركز الأربعين للرعاية الأولية على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي CBAHI” بعد تحقيقهم معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازهم التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الاعتماد يهدف لتحقيق المتطلبات الأساسية للسلامة، وضمان أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات العلاجية، والمساهمة الفعالة في تقديم خدمات طبية عالية المستوى، وتعزيز ثقة المرضى بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وبين التجمع أن هذا الاعتماد يعد تأكيدًا لالتزام مراكز الرعاية الصحية الأولية بتقديم أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الوطنية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين تجربة المستفيدين.

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