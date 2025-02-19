الفريق أول ركن/ البرهان واللواء ركن عبدالرحمن الصادق سخر القيادي بهيئة شؤون الأنصار التابعة لحزب الأمة القومي عبد الرحمن الصادق المهدي, من وثيقة الإعلان السياسي والدستور المؤقت للحكومة الموازية المزمع إقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان. وقال عبد الرحمن, في خطاب جماهيري رصده محرر موقع النيلين أن وثيقة الإعلان السياسي بنيروبي تعتبر انتحار سياسي لداعمي هذه الحكومة. وأضاف نجل زعيم حزب الأمة الراحل قائلاً: (هذه الحكومة لو قامت تقوم الميتة لصيحتها ويبلوها ويشربوا مويتها), وسط تفاعل المواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال لقاء جماهيري.. عبد الرحمن الصادق المهدي يسخر من حكومة “حميدتي”: (انتحار سياسي لداعمي هذه الحكومة ولو قامت تقوم الميتة لصيحتها ويبلوها ويشربوا مويتها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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