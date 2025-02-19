شكرا لقرائتكم خبر عن عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات الثلاثاء، بقيادة قطاعي البنوك والصناعات الدفاعية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3%، كما تقدم المؤشر الرئيسي في ألمانيا بـ 0.2% ليبلغ ذروة جديدة أيضًا.

وزادت أسهم الشركات المتوسطة الحجم في ألمانيا بـ 0.5% لتغلق عند مستويات لم تبلغها منذ أغسطس 2023.

كما ارتفعت العائدات على سندات منطقة اليورو، ما أسهم في صعود المؤشر الفرعي لأسهم البنوك بـ 1.9% ليقود مكاسب القطاعات.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الصناعات الدفاعية بنسبة 0.8%.