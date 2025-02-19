الاقتصاد

عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

0 نشر
واس - بروكسل 0 تبليغ

عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات الثلاثاء، بقيادة قطاعي البنوك والصناعات الدفاعية.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3%، كما تقدم المؤشر الرئيسي في ألمانيا بـ 0.2% ليبلغ ذروة جديدة أيضًا.
وزادت أسهم الشركات المتوسطة الحجم في ألمانيا بـ 0.5% لتغلق عند مستويات لم تبلغها منذ أغسطس 2023.
كما ارتفعت العائدات على سندات منطقة اليورو، ما أسهم في صعود المؤشر الفرعي لأسهم البنوك بـ 1.9% ليقود مكاسب القطاعات.
كما ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الصناعات الدفاعية بنسبة 0.8%.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا