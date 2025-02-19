شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء الصوم الكبير الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء الصوم الكبير يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير الجارى وفقًا للتقويم الميلادى، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.

يمثل الصوم الكبير صوم للعين، "سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا" (مت ٦: ٢٢)، وهو صوم المسيرة الروحية، ومدته 55 يومًا، وهدفه إصلاح عين الإنسان الروحية لتصير حواس الإنسان نيرة، "وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَصَلِّ إِلَى أَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ" (مت 6: 6)، والكنيسة تُرنم فيه "طوبى للرحماء على المساكين" لكي تكون عين الإنسان رحيمة على المساكين، "لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم".

ويشمل الصوم الكبير، ثلاثة أصوام، هما، الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما يعتبر تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، ويعقب ذلك أسبوع الآلام، كما قسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع، وموضوعات الأسابيع الـ7 هي عناصر لموضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها وهو "قبول للتائبين".