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العراق يرحب باستضافة السعودية للمباحثات الروسية الامريكية

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العراق يرحب باستضافة السعودية للمباحثات الروسية الامريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضافت: "تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بدورها الفاعل في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات الدولية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة".

وتشدد الوزارة على "أهمية هذه المباحثات في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية".

كما تؤكد الوزارة "أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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