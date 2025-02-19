شاهد بالفيديو.. إبراهيم الميرغني يتغزل في جنود الدعم السريع ويصفهم بالمناضلين والأشاوس ويشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

أشعل السياسي السوداني المعروف إبراهيم الميرغني, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك خلال مشارمته في مشاركته في تشكيل الحكومة الموازية بنيروبي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغزل إبراهيم الميرغني, رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الميثاق التأسيسي، في جنود الدعم السريع. حيث قال الميرغني في كلمته بعد أن رحب بعبد الرحيم دقلو, وعرفه بالفريق, (إنابة عن كامل المناضلين والأشاوس في الميدان), في إشارة لجنود الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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