شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Captain America: Brave New World يستحوذ على القمة فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ فيلم Captain America: Brave New World على المركز الأول فى شباك التذاكر داخل كوريا الجنوبية، في أول يوم عرض له، ليهيمن فيلم مارفل على حصة تشويقية ضخمة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Captain America: Brave New World حقق إيرادات 5.91 مليار وون كوري، أى ما يعادل 4 ملايين دولار، وهو ما يمثل 62.2% من إجمالى حصة السوق داخل كوريا الجنوبية فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وحقق إجماليًا تراكميًا قدره 5.5 مليون دولار، وفقًا لشركة كوبيس.

ووفقًا للكثير من التقارير الأجنبية، فإن الفيلم الجديد Captain America: Brave New World من المرجح أن يواصل حصد الإيرادات ليصل لـ100 مليون دولار في الافتتاحية الأولى له.

إذا عاد فيلم Brave New World إلى النطاق الذى يتراوح بين 90 مليون دولار و96 مليون دولار، فذلك لأن المنافسين تحمسوا لإعلان تحقيق 100 مليون دولار في أربعة أيام فقط بعد عيد الحب الحار. وفي هذا النطاق، يعد هذا أفضل بداية رأيناها حتى الآن في عام 2025.