أثار شاعر سوداني, مغمور سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بقصيدة قام بكتابتها هاجم من خلالها الفنانة الشهيرة هدى عربي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انتقد الشاعر في قصيدته التي قام بقرأتها في مقطع فيديو الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بقسوة. حيث قال في جزء من قصيدته التي أثارت سخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي: (ظهرتي في لايف رأسي شاب أحلف قسم أحلف كتاب سقطتي من نظري أصبحتي زي بنت اللعاب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني يهاجم وينتقد الفنانة هدى عربي بقصيدة قام بتأليفها والجمهور يسخر: (ظهرتي في لايف رأسي شاب أحلف قسم أحلف كتاب سقطتي من نظري أصبحتي زي بنت اللعاب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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