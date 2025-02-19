شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى الحضر يتراجع لـ8.9% وفى الريف إلى 4.5% بالربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في الحضر تراجع إلى 8.9% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1% في الربع السابق، مقابل 9.7% فى الربع المماثل من العام السابق .

وتشير بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2024 إلى أن معدل البطالة في الريف بلغ 4.5% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4% في الربع السابق، مقابل 4.8% في الربع المماثل من العام السابق.

أما طبقا للحالة التعليمية فقد سجل نسبة المتعطلين 84.2% نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي، مقابل 84.5% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة بواقع 15.9% تعليم أقل من المتوسط وما دونه، مقابل 15.5% بالربع السابق و17.2% للربع المماثل من العام السابق.

ورصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2024، أسباب تراجع معدل البطالة خلال الفترة المذكورة حيث بلغ 6.4% من إجمالي قوة العمل بانخفاض بلغ 0.3% عن الربع السابق.

وعزا بحث القوى العاملة تراجع البطالة إلى أن أعداد المشتغلين ارتفع بنحو 935 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بنحو 29 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 906 آلاف فرد.