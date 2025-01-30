شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة متحف الحضارة خلال شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال شهر رمضان المبارك.

وستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً يومياً على أن يتم غلق شباك التذاكر الساعة 3 مساءً.

وفى سبيل تحسين وإثراء التجربة السياحية بالمتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، يتم دراسة مقترح وضع زيارة المتحف ضمن باقات مجمعة للزيارة تضم عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وذلك بالتعاون مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين لتضمينها في البرامج السياحية التى يتم تنظيمها للسائحين.

ومن المقرر عقد اجتماع موسع قريبا مع مجموعة من شركات السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر السياحية لمناقشة آليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وسبق ووجه وزير السياحة والآثار بأهمية بدء العمل على الترويج لكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، والمتحف المصري بالتحرير من خلال التركيز على نقاط الجذب الموجودة لدى كل متحف.



