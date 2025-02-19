شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: لدينا أرصدة من السلع تكفي لـ 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد نوعًا من الاستقرار في أسعار السلع، بالإضافة إلى وفرتها، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تحقق أمرين مهمين، الأول هو توافر جميع السلع، والثاني هو وجود أرصدة تكفي لأكثر من ستة أشهر لمعظم السلع، بينما تجاوزت بعض السلع حد الـ12 شهرًا، مما يخلق بيئة تنافسية بين المنتجين والمستوردين، وهو ما يؤدي إلى تهدئة حركة الأسعار.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع سعر صرف الدولار؟"، كشف، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "on": "هناك انخفاض في الأسعار إذا قارنا فبراير 2024 بفبراير 2025.

وتابع: "كما أن لدينا الآن معارض (أهلاً رمضان)، وسوق اليوم الواحد، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والتي تصل فيها نسب الخصومات إلى 30%، مما يساعد الأسرة المصرية في مواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار."

وأضاف أن مستويات الأسعار شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المنافسة بين المنتجين أصبحت واضحة، خاصة في السوبر ماركت والسلاسل التجارية المختلفة، وهو ما يتجلى بوضوح في قطاع الألبان من خلال العروض والخصومات، مما يسهم في تهدئة الأسعار بالسوق.

وتابع: "في النصف الثاني من فبراير 2024، شهدت بعض السلع انخفاضات تراوحت بين 10-25%، وذلك حسب نسبة المكون الدولاري في السلعة. ومنذ ذلك الحين، كانت الارتفاعات السعرية طفيفة جدًا، ولم نشهد أي زيادات كبيرة في الأسعار".