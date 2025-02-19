شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من تغطية قرى حياة كريمة بأبراج المحمول بتكلفة 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركتى المصرية للاتصالات واورنچ مصر لتعزيز التعاون الاستراتيجى فيما بينهما، بما يضمن تمكين شركة اورنچ مصر من تحسين الخدمات التكنولوجية على النحو الذى يلبى احتياجات عملائها، وبما يعكس تزايد الاستثمارات التكنولوجية فى مصر، والاهتمام بتعزيز البنية التحتية الرقمية فى البلاد والتوسع فى تقديم الخدمات المطورة.

وقع الاتفاقيات المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

تضمنت الاتفاقيات تمديد اتفاقية خدمات التراسل بين الشركتين لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2032 بزيادة فى أحجام السعات التراسلية التى تقدمها المصرية للاتصالات لشركة اورنچ. كما تضمنت أيضاً اتفاقية جديدة لتوصيل الألياف الضوئية إلى مواقع المحمول (FTTS) الخاصة بشركة اورنچ خلال ثلاث سنوات هى عمر الاتفاقية، وكذلك اتفاقية مستوى الخدمة الملحقة بها التى تعزز قدرة شركة اورنچ مصر على ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت المحمول فائق السرعة لعملائها وكذلك جاهزيتها لتقديم خدمات الجيل الخامس للمحمول.



وتتضمن الاتفاقيات كذلك تعديل اتفاقيات خدمات الانترنت الثابت على النحو الذى يعمل على تحسين اقتصاديات الخدمات فى السوق ويسهم فى تعزيز قدرة شركة اورنچ مصر على تقديم أفضل العروض والأسعار لعملائها من خلال نماذج تجارية أكثر قدرة على توفير الباقات الأعلى للعملاء النهائيين بأسعار أكثر ملاءمة، وقد أسهمت الشراكة الممتدة بين الشركتين فى خلق مناخ متميز لعلاقات تجارية استثنائية داخل السوق المصرى بما يضمن تطويره وتحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات والاتفاقيات التى انعكست بشكل أساسى على تحسين خدمات الاتصالات والتى كان من أبرزها الاتفاق على إطلاق خدمات الجيل الخامس، وإطلاق خدمات الشرائح المدمجة (eSIM)، وإطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى Wi-Fi Calling ، والاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول على تطوير منظومة الرقابة بحيث يتم توجيه الموارد المالية المتعلقة بالأنشطة الرقابية إلى مشروعات تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والاتفاقات من أجل المزيد من التحسن فى الخدمات.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعاون مثمر بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لزيادة أبراج المحمول ونشرها فى كافة أنحاء الجمهورية سواء فى الحضر أو الريف؛ موضحا أنه من المقرر بحلول منتصف العام الحالى الانتهاء من تغطية قرى حياة كريمة بأبراج المحمول للمراحل الثلاثة للمشروع بكلفة تصل إلى 9 مليار جنيه وكذلك تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة الإنشاء بخدمات المحمول؛ موجها الشكر للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركتين على الجهود المبذولة فى إتمام الاتفاقيات؛ معربا عن تطلعه إلى المزيد من الاتفاقيات التى تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع الشركة المصرية للاتصالات، والتى تشمل تمديد اتفاقية خدمات التراسل بين الشركتين، وتوقيع اتفاقية توصيل الألياف الضوئية إلى مواقع المحمول (FTTS)، وتعديل اتفاقيات خدمات الانترنت الثابت بالإضافة إلى باقى الاتفاقيات القائمة التى سوف تساهم فى رفع السعة التشغيلية وتحسين الكفاءة وترسخ مكانة اورنچ فى مصر كمزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت المحمول؛ مؤكدا أن حضور وتشريف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوقيع هذه الاتفاقيات يمثل دافعًا كبيرًا للشركتين لتعزيز التعاون الاستراتيجى بينهما، مما يسهم فى تقديم خدمات أكثر تطورًا للعملاء ويدعم تنافسية السوق المصرية فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

من جهته قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات طويلة المدى مع أحد أهم عملائنا داخل السوق المصري، اورنچ مصر، بما يدعمها فى تحقيق النمو وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وذلك من خلال مواصلة جهودنا فى التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية، والوصول بها لأكثر من ألف موقع من مواقع المحمول الخاصة بشركة اورنچ مصر وكذلك دعمهم فى التوسع فى تقديم خدمات الانترنت الثابت فائق السرعة ".

وأضاف: "تؤكد هذه الاتفاقيات طويلة المدى على الثقة الكبيرة فى البنية التحتية القوية والخبرة الفنية الكبيرة التى تمتلكها المصرية للاتصالات والتى جعلتها الشريك المفضل للمشغلين الراغبين فى تطوير أعمالهم وتحقيق متطلبات عملائهم" مؤكداً على أن هذه الاتفاقيات ستساهم فى تعظيم العائد على استثماراتنا القوية التى نفذناها خلال السنوات الماضية لتطوير بنيتنا التحتية".