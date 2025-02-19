شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة الصناعات الغذائية: تراجع أسعار الألبان بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد بدر، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، إن أسعار الألبان ومنتجاتها، شهدت تراجعاً في الوقت الراهن بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأضاف ، خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "on": "كمية الانتاج كبيرة جداً والمعروض زائد وكل الشركات عاملة تخفيضات بنسبة 10% وعروض على منتجات الألبان".

وأشار إلى أن المصانع في الوقت الراهن تعمل بكامل طاقتها ولكن السوق يشهد ركوداً بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأوضح أن كمية عرض الألبان كبيرة والطلب عليها قليل، ولذلك هناك تخفيضات قد تصل إلى 30%، كما أن هناك تراجع بنسبة 20% في أسعار الألبان عن العام الماضي.