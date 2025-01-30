شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحه.. كل ما تحتاج معرفته عن o3-Mini "المجانى" من ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI، مؤخرا عن عدة تحديثات لمستخدمى ChatGPT، بما فى ذلك إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعى من سلسلة o3 عالميًا.

وصرّح ألتمان أن نموذج o3-mini سيتم طرحه لكل من المشتركين المدفوعين وكذلك للمستخدمين المجانيين للمنصة، كما كشف أن وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد Operator، الذى أُطلق مؤخرًا، سيصبح متاحًا قريبًا لمشتركي ChatGPT Plus.

OpenAI تطرح أول نموذج من سلسلة o3

فى منشور على منصة X، أعلن ألتمان أن سلسلة النماذج اللغوية الكبيرة o3، التي تركز على قدرات الاستدلال، ستكون متاحة لكل من المستخدمين المجانيين والمشتركين المدفوعين.



يُذكر أن سلسلة o3 هي الجيل الجديد الذي يخلف نماذج o1 السابقة من OpenAI، وكانت الشركة قد كشفت عن سلسلة o3، التي تضم o3 وo3-mini، خلال جدولها الزمني للاحتفالات بـ”12 يومًا من الشحن” في ديسمبر 2024.

وأكدت الشركة حينها أن هذه النماذج الجديدة ستحقق أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة، وستكون قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا في البرمجة، والرياضيات، ومعالجة اللغة الطبيعية. ومع ذلك، لم يتم الإفصاح عن نطاق إمكانياتها بالكامل أو تقييمات الأداء الخاصة بها في ذلك الوقت.

إتاحة o3-mini للمستخدمين المجانيين بحدود معينة

أوضح ألتمان أن نموذج o3-mini سيكون متاحًا أيضًا لمستخدمى النسخة المجانية من ChatGPT، لكنه سيخضع لقيود صارمة، على غرار نموذج o1 الذى كان محدودًا بـ خمسة استفسارات يوميًا للمستخدمين المجانيين.

أما المشتركون فى ChatGPT Plus، فسيحصلون على 100 استفسار يوميًا مع نموذج o3-mini، مما يمنحهم إمكانية استخدام أكثر شمولًا للنموذج الجديد مقارنة بالمستخدمين المجانيين.

مزايا إضافية لمشتركي ChatGPT Plus

إلى جانب إتاحة o3-mini، أعلن ألتمان عن عدة تحديثات مستقبلية لمستخدمي ChatGPT Plus، منها:

1. إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي Operator لمشتركي Plus قريبًا:

• هذا الوكيل متاح حاليًا فقط لمشتركي Pro في الولايات المتحدة كإصدار تجريبي.

• يمكنه تنفيذ مهام تلقائية عبر الإنترنت، مثل حجز التذاكر، حجز المطاعم، وشراء المنتجات عبر الإنترنت، بناءً على أوامر المستخدم.

• سيتمكن مشتركو Plus من الوصول إليه قريبًا، مما يمنحهم ميزة إضافية فى الاستخدام.

2. الأولوية في الحصول على وكيل الذكاء الاصطناعي القادم:

• أكدت OpenAI أن المساعد الذكي القادم الذي تعمل عليه الشركة سيتم إتاحته لمشتركي Plus في يوم إطلاقه الأول.

• على عكس Operator، الذي طُرح في البداية حصريًا لمشتركي Pro، سيتمكن مشتركو Plus من تجربة الوكيل الجديد فور إطلاقه.

3. إطلاق إصدار o3 Pro لمشتركي ChatGPT Pro:

• كشف ألتمان أن مستخدمي ChatGPT Pro سيحصلون قريبًا على إصدار محسن من نموذج o3، يحمل اسم o3 Pro.

• من المتوقع أن يقدم هذا الإصدار أداءً أكثر تطورًا مقارنة بـ o3-mini، خاصة في مهام التحليل والاستدلال والتفاعل المعقد.

ماذا تعني هذه التحديثات للمستخدمين؟

تؤكد هذه الإعلانات استمرار OpenAI في تحسين تجربة المستخدمين عبر تقديم نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، سواء للمستخدمين المجانيين أو المشتركين المدفوعين.

كما تعكس رغبة الشركة في تعزيز مزايا الاشتراكات المدفوعة، من خلال توفير وصول مبكر وأوسع لمزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومع اقتراب موعد الإطلاق الفعلي لهذه التحديثات، ستظل OpenAI في منافسة قوية مع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، في سعيها لتقديم أفضل تجربة تفاعلية عبر ChatGPT.