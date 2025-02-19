شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق "Chat Themes" لمنح المستخدمين حرية تغيير فقاعات المحادثة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب ميزة "Chat Themes" الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص مظهر محادثاتهم بشكل أكبر، وهي متاحة الآن على هواتف أندرويد وiOS، وتعتبر هذه الميزة امتدادًا لخيار تغيير خلفيات الدردشة، حيث تتيح للمستخدمين تعديل لون فقاعات المحادثة، وهو تغيير طال انتظاره منذ إطلاق التطبيق.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور على قناته بواتساب: "يمكنك تخصيص واتساب عبر Chat Themes، بما في ذلك خلفيات جديدة وألوان فقاعات المحادثة"، مشيرًا إلى أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم تحميل صورة من ألبوم الكاميرا لاستخدامها كخلفية.

وتمنح ثيمات الدردشة المستخدمين تحكمًا أكبر في شكل المحادثات داخل التطبيق، ففي السابق كان واتساب يسمح بتغيير خلفيات الدردشة فقط، بينما ظلت فقاعات المحادثة بلونها الأبيض والأخضر في الوضع الفاتح، والأسود والأخضر في الوضع الداكن.

أما الآن، فيمكن للمستخدمين اختيار لون الفقاعات وفقًا لتفضيلاتهم، مع وجود ثيمات جاهزة مسبقًا بخلفيات وفقاعات ملونة، إلى جانب إمكانية تخصيص كل ثيم على حدة.

كما أضاف واتساب 30 خيارًا جديدًا للخلفيات، ولكن يمكن للمستخدمين استخدام أي صورة من ألبوم هواتفهم كخلفية للدردشة، ويمكن تطبيق ثيمات الدردشة الجديدة على جميع الدردشات أو محادثات محددة، لكن التعديلات ستظهر فقط للمستخدم الذي قام بتغييرها، على عكس تليجرام الذي يتيح تغيير الثيم لكلا الطرفين في المحادثة.

لتغيير Chat Theme في واتساب، يمكن لمستخدمي آيفون الانتقال إلى الإعدادات عبر النقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى السفلية، بينما يمكن لمستخدمي أندرويد الضغط على الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا، ثم اختيار الإعدادات، بعد ذلك يجب التوجه إلى الدردشات، ثم الضغط على ثيم الدردشة الافتراضي واختيار الثيم المناسب مع إمكانية تعديله وفقًا للرغبة.