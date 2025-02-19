شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة اكس ترفع أسعار خطة Premium+ بعد إصدار Grok 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من قيام شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Elon Musk، بإصدار xAI أحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok 3، قامت X برفع سعر أفضل خطة اشتراك Premium+ بشكل كبير، والتى تتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث طراز، إلى ما يقرب من 50 دولارًا شهريًا.



وقد تم تحديث سعر الاشتراك الشهري لـ Premium+ فى الولايات المتحدة إلى 50 دولارًا، والسعر السنوي إلى 350 دولارًا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها X سعر خطة Premium+ في الشهرين الماضيين، وفي ديسمبر، رفعت الشركة مبلغ الاشتراك إلى 22 دولارًا شهريًا من 16 دولارًا شهريًا.

وستكلف الخطة الجديدة مشتركي Premium+ أكثر من ضعف ما يدفعونه حاليًا، حيث تقوم xAI بوضع بعض ميزات Grok 3 خلف خطة SuperGrok منفصلة متاحة من خلال تطبيق Grok، لذلك ستكون بعض الميزات فقط مثل "البحث العميق" و"الاستدلال" متاحة لمستخدمي خطة Premium+.



و أظهر X أنها ستكلف 39.83 دولارًا أمريكيًا شهريًا (477.95 دولارًا أمريكيًا سنويًا)، على الرغم من أن صفحة تسجيل المغادرة النهائية ذكرت أنها ستكلف 395 دولارًا أمريكيًا لمدة عام، بينما تقول صفحة دعم X أن الاشتراك الشهري يكلف 50 دولارًا، فإن صفحة الاشتراك تسرد سعرًا قدره 48.40 دولارًا شهريًا، وتتقاضى صفحة تسجيل المغادرة 40 دولارًا شهريًا.