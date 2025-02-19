علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: منصة اكس ترفع أسعار خطة Premium+ بعد إصدار Grok 3

0 نشر
0 تبليغ

تكنولوجيا: منصة اكس ترفع أسعار خطة Premium+ بعد إصدار Grok 3

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة اكس ترفع أسعار خطة Premium+ بعد إصدار Grok 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من قيام شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Elon Musk، بإصدار xAI أحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok 3، قامت X برفع سعر أفضل خطة اشتراك Premium+ بشكل كبير، والتى تتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث طراز، إلى ما يقرب من 50 دولارًا شهريًا.


وقد تم تحديث سعر الاشتراك الشهري لـ Premium+ فى الولايات المتحدة إلى 50 دولارًا، والسعر السنوي إلى 350 دولارًا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها X سعر خطة Premium+ في الشهرين الماضيين، وفي ديسمبر، رفعت الشركة مبلغ الاشتراك إلى 22 دولارًا شهريًا من 16 دولارًا شهريًا.

وستكلف الخطة الجديدة مشتركي Premium+ أكثر من ضعف ما يدفعونه حاليًا، حيث تقوم xAI بوضع بعض ميزات Grok 3 خلف خطة SuperGrok منفصلة متاحة من خلال تطبيق Grok، لذلك ستكون بعض الميزات فقط مثل "البحث العميق" و"الاستدلال" متاحة لمستخدمي خطة Premium+.


و أظهر X أنها ستكلف 39.83 دولارًا أمريكيًا شهريًا (477.95 دولارًا أمريكيًا سنويًا)، على الرغم من أن صفحة تسجيل المغادرة النهائية ذكرت أنها ستكلف 395 دولارًا أمريكيًا لمدة عام، بينما تقول صفحة دعم X أن الاشتراك الشهري يكلف 50 دولارًا، فإن صفحة الاشتراك تسرد سعرًا قدره 48.40 دولارًا شهريًا، وتتقاضى صفحة تسجيل المغادرة 40 دولارًا شهريًا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements