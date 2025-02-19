شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X يحظر روابط Signal حتى من الرسائل المباشرة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تمنع شبكة التواصل الاجتماعى X الروابط المؤدية إلى تفاصيل الاتصال المشتركة على تطبيق المراسلة المشفرة Signal، حتى في الرسائل المباشرة.

ووفقا لما ذكره موقع 9to5mac، تم اكتشاف المشكلة لأول مرة من جانب باحثى الأمن في Mysk، حيث تمنع X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، المستخدمين من نشر رابط سيجنال عبر الرسائل المباشرة أو المنشورات العامة أو حتى فى صفحة ملفهم الشخصى.

وعند محاولة نشر رابط Signal، يتلقى المستخدمون مجموعة متنوعة من مطالبات "فشل الرسالة" المختلفة اعتمادًا على إصدار منصة X التي يستخدمونها، وتتضمن رسائل الخطأ الادعاء بأن الرابط "ضار محتمل"، أو قد يكون بريدًا عشوائيًا، أو حتى "يعتبر برنامجًا ضارًا".

لا يتم حظر روابط Signal الأخرى، فقط نطاق signalme الذي يستخدم خصيصًا لدعوة شخص ما لإرسال رسالة مشفرة إليك، ويلاحظ الموقع أن Signal يستخدمه الصحفيون بشكل شائع، بما في ذلك العمل كقناة اتصال آمنة للمبلغين عن المخالفات.

يشير ذلك إلى أن هذه الخطوة من المرجح أن تكون متعمدة من جانب إيلون ماسك، مالك X.

وكانت Signal أداة مهمة للصحفيين على مر السنين كواحدة من الخدمات القليلة التي تتمتع بخصوصية حقيقية.

ويتم تشفير جميع الرسائل من البداية إلى النهاية، ويتم تخزين كل شيء على الجهاز، ولا يتم الاحتفاظ بأي محتوى على أي خوادم Signal في السحابة.

إذا أراد مصدر ما التواصل مع مراسل والتأكد من أن اتصالاته ستكون سرية قدر الإمكان، فإن Signal عادةً ما تكون إحدى الطرق الأساسية للاختيار.

وكانت Signal مهمة بشكل خاص خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تواصل الموظفون الفيدراليون مع الصحفيين للإبلاغ عن ما كان يفعله مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لإيلون ماسك بالوصول إلى البيانات داخل العديد من الوكالات الحكومية.