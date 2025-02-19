شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تلغى شركة OpenAI الرقابة على ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة OpenAI، تغيير النموذج التى تدرب بها نماذج الذكاء الاصطناعي لتحتضن بشكل صريح "الحرية الفكرية"، ونتيجة لذلك، سيتمكن ChatGPT في النهاية من الإجابة على المزيد من الأسئلة، وتقديم المزيد من وجهات النظر، وتقليل عدد الموضوعات التى لن يتحدث عنها برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعى.

وقد تكون التغييرات جزءًا من جهود OpenAI للحصول على رضا إدارة ترامب الجديدة، ولكن يبدو أيضًا أنها جزء من تحول أوسع في وادي السيليكون وما يسمى "سلامة الذكاء الاصطناعي".

و أعلنت شركة OpenAI عن تحديث لمواصفات النموذج الخاص بها، وهي وثيقة مكونة من 187 صفحة توضح كيفية قيام الشركة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على التصرف.

وقد كشفت شركة OpenAI، عن مبدأ توجيهي عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو عن طريق حذف سياق مهم، وذلك من خلال قسم جديد يسمى "البحث عن الحقيقة معًا".

و أكدت OpenAI إنها تريد من ChatGPT ألا يتخذ موقفًا تحريريًا، حتى لو وجد بعض المستخدمين أن ذلك خاطئ أو مهين من الناحية الأخلاقية، وهذا يعني أن ChatGPT سيقدم وجهات نظر متعددة حول موضوع مثير للجدل.

ولا تعني مواصفات الطراز الجديدة أن ChatGPT أصبح مجانيًا تمامًا للجميع الآن، و سيظل برنامج الدردشة الآلي يرفض الإجابة على بعض الأسئلة المرفوضة أو الرد بطريقة تدعم الأكاذيب الصارخة.

ويمكن النظر إلى هذه التغييرات باعتبارها استجابة لانتقادات المحافظين بشأن ضمانات ChatGPT، والتي بدت دائمًا وكأنها تنحرف عن يسار الوسط. ومع ذلك، يرفض المتحدث باسم OpenAI فكرة أنها كانت تجري تغييرات لإرضاء إدارة ترامب.

وبدلاً من ذلك، تقول الشركة إن احتضانها للحرية الفكرية يعكس "إيمان OpenAI الراسخ بمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم".

