انت الان تتابع حادث مطار ريغان.. فرق الانقاذ لم تتمكّن من انتشال ناجين من نهر بوتوماك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2025, 5:26 صباحاً

أكَّدَت فرق الإنقاذ في حادثة مطار ريغان، أنها لم تتمكّن من انتشال ناجين من نهر بوتوماك. وكانت الخطوط الجوية الأميركية قد أعلنت أن 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بطائرة مروحية في أثناء الهبوط بمطار رونالد ريغان الوطني؛ قرب واشنطن. وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من انتشال أيّ ناجين من حادث اصطدام طائرة الركاب بمروحية في واشنطن.

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