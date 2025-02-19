شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساء على الجزء الشمالي، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.