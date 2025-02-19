انت الان تتابع زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة سواحل إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2025, 5:17 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل إندونيسيا فجر اليوم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بُعد 148 كيلومتراً جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 3.373 درجة جنوباً وخط طول 131.034 درجة شرقاً وعلى عُمق 10 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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