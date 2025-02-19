الامارات | أنور قرقاش: نأمل أن تسهم الجهود السعودية بإنهاء الحرب في أوكرانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، بالإنجاز الكبير الذي حققته الديبلوماسية السعودية ودول الخليج والعرب في استضافة الرياض للمباحثات الأميركية ـ الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "استضافة الرياض للمباحثات الأميركية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية ولدول الخليج والعرب، وخطوة تعكس الدور الفاعل للسعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والسلام الدولي".

وتابع قرقاش قائلا : "نأمل أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الحرب في أوكرانيا وترسيخ الاستقرار في النظام الدولي".