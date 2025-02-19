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الامارات | أنور قرقاش: نأمل أن تسهم الجهود السعودية بإنهاء الحرب في أوكرانيا

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  • الامارات | أنور قرقاش: نأمل أن تسهم الجهود السعودية بإنهاء الحرب في أوكرانيا 1/2
  • الامارات | أنور قرقاش: نأمل أن تسهم الجهود السعودية بإنهاء الحرب في أوكرانيا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، بالإنجاز الكبير الذي حققته الديبلوماسية السعودية ودول الخليج والعرب في استضافة الرياض للمباحثات الأميركية ـ الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "استضافة الرياض للمباحثات الأميركية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية ولدول الخليج والعرب، وخطوة تعكس الدور الفاعل للسعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والسلام الدولي". 

وتابع قرقاش قائلا : "نأمل أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الحرب في أوكرانيا وترسيخ الاستقرار في النظام الدولي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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