الامارات | فينورد يصعق ميلان.. عملاق إيطاليا يغادر دوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق ميلان الإيطالي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد التعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام فينورد الهولندي بنتيجة 1-1 في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16، الثلاثاء.

لم يستفد ميلان من هدف مبكر للغاية سجله المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز بضربة رأس بعد مرور 40 ثانية من المباراة التي تقام على ملعب سان سيرو.

ورفع خيمينيز يده اعتذاراً للجماهير تقديراً لمشاعر فريقه القديم، حيث انضم إلى ميلان قادماً من فينورد في يناير الماضي مقابل 30 مليون يورو (31 مليون دولار).

ورفع المهاجم المكسيكي رصيده إلى 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا منها 5 أهداف بقميص فينورد الهولندي، كما سجل هدفين بقميص ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

وكان بإمكان ميلان أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، ولكن لاعبيه ثيو هيرنانديز وتياني ريندرز وجواو فيليكس ورافاييل لياو، ليكتفي العملاق الإيطالي بالتقدم بهدف واحد فقط في أول شوط.

وكانت نقطة التحول في المباراة حصول الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان على إنذار ثانٍ بعد تحايله بالسقوط داخل منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة حمراء، ويكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل الفريق الهولندي النقص العددي، ونجح في إدراك التعادل بهدف للأرجنتيني خوليان كارانزا في الدقيقة 73 سجله بضربة رأس بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى لعبها هوجو بوينو.

وعانى ميلان كثيراً في ظل النقص العددي، ولم ينجح في تسجيل هدف ثان لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ويتأهل فينورد الهولندي بفضل فوزه ذهاباً بهدف دون رد في مدينة روتردام، الأسبوع الماضي.