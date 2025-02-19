شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تصدر توضيح حول سفر النساء والأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، ممثلة بقطاع الأمن والشرطة، توضيحاً مهماً حول تنظيم سفر النساء بدون محرم وسفر الأطفال القصر، بهدف تسهيل حركة المواطنين مع الحفاظ على الضوابط اللازمة.

سفر النساء بدون محرم:

أوضحت الوزارة أنه يُصرح بسفر النساء دون الحاجة إلى محرم أو تصريح خاص في الحالات التالية:

النساء فوق سن الأربعين، بشرط إبراز بطاقة الهوية.

النساء المصابات بأمراض تستدعي سفرهن للعلاج، بموجب تقارير طبية رسمية.

النساء اللواتي يسافرن برفقة أطفالهن القصر، مع إبراز وثائق الهوية وشهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.

النساء المتزوجات اللواتي يقيم أزواجهن خارج اليمن، بشرط تقديم ما يثبت الزواج وإقامة الزوج في الخارج.

النساء من مواليد أو المقيمات في المحافظات الجنوبية، مع إبراز وثائق تثبت ذلك.

الفتيات اللواتي يدرسن في الجامعات اليمنية ويقيم أولياؤهن في الخارج، بشرط إبراز البطاقة الجامعية وما يثبت إقامة الأهل في الخارج.

النساء فوق سن الأربعين اللواتي يسافرن برفقة بناتهن لرعايتهن أثناء السفر للعمرة أو العلاج.

النساء المقيدات للدراسات الجامعية أو العليا خارج اليمن، بشرط إبراز وثائق تثبت ذلك.

النساء المقيمات خارج اليمن ولديهن إقامة في دولة أخرى، ويرغبن في زيارة أقاربهن في اليمن.

ضوابط هامة:

في الحالات المذكورة أعلاه، تتولى مكاتب النقل وشركات السفر مسؤولية التحقق من صحة الوثائق، وتتحمل مسؤولية أي تقصير في ذلك.

يُمنع سفر أي امرأة دون محرم إلى المحافظات غير الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى، إلا بموجب موافقة أمنية يتم الحصول عليها من مكتب الوكيل لقطاع الأمن والشرطة، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ المواطنين بجهة منح الترخيص.

سفر الأطفال القصر:

يُمنع سفر الأطفال تحت سن 15 إلى المحافظات غير الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى، إلا إذا كانوا برفقة أسرهم.

في حال سفر الطفل بمفرده، يجب التحقق من موافقة الوالدين أو ولي الأمر، ووجود مبرر للسفر، وقرابة للطفل في الجهة التي يرغب السفر إليها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

خدمة تصاريح السفر:

أكدت الوزارة أن تصاريح سفر النساء بدون محرم هي خدمة مجانية، وأي محاولة للحصول على مقابل مادي تعتبر مخالفة.

خصصت الوزارة أرقام هواتف للتواصل في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بهذا الشأن.

