شكرا لمتابعة خبر عن تكثيف الجهود الرقابية في المدينة المنورة استعدادًا لشهر رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة السياحة بتكثيف جهودها الرقابية في المدينة المنورة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث نفذت أكثر من 2200 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية والفندقية.

وتهدف هذه الجولات إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة، وكذلك ضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن.

ورصدت الجولات أكثر من 1700 مخالفة في المنشآت المختلفة، وتنوعت المخالفات بين تدني مستوى النظافة، وانخفاض جودة الخدمات المقدمة، وعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتمت معالجة أكثر من 880 شكوى من الزوار خلال الحملة، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين تجربة الزوار وتقديم بيئة سياحية مريحة وآمنة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية في المدينة المنورة، وضمان أن تكون وجهة مثالية لضيوف الرحمن، سواء خلال شهر رمضان المبارك أو بعده.

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