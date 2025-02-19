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الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 10 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 10 مناطق

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 10 مناطق اليوم الأربعاء خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في أماكن أخرى.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
الرياض: الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: القنفذة والشفا والهدا والطائف وأضم وبني يزيد وميسان.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي فرع.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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