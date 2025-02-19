شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 10 مناطق اليوم الأربعاء خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في أماكن أخرى.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.الرياض: الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.مكة المكرمة: القنفذة والشفا والهدا والطائف وأضم وبني يزيد وميسان.المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي فرع.جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.