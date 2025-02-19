الدفاع المدني بحائل يخمد حريقاً في محل تجاري دون إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2025, 5:15 صباحاً

تمكنت فرق الدفاع المدني بحائل، من إخماد حريق اندلع في محل تجاري دون تسجيل إصابات. وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في أسباب الحادث.

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