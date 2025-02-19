انت الان تتابع ارتفاع اسعار النفط إلى 76.04 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2025, 5:18 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3 % إلى 76.04 دولار للبرميل؛ لترتفع لليوم الثالث على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، لشهر مارس 23 سنتاً، أو 0.3 % إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 % عن إغلاق يوم الجمعة.

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