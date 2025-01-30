شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-1-2025 فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، وسط ترقب لقرار الفائدة الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

وجاءت أسعار الذهب في المحلات بدون مصنعية كالتالي:

• عيار 24:

4394.5 جنيه مصري للبيع، و4371.5 جنيه مصري للشراء.

• عيار 21:

4840 جنيهًا مصريًا للبيع، و3825 جنيهًا مصريًا للشراء.

• عيار 18:



3291,5 جنيه مصري للبيع، و3278.5 جنيه مصري للشراء.

• سعر الجنيه الذهب: 30720 جنيهًا مصريًا.

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها:



• سعر الذهب العالمى: حيث يؤثر التغير فى أسعار الذهب العالمية مباشرة على الأسعار المحلية.

• سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: نظرًا لاستيراد الذهب، فإن تقلبات أسعار الصرف تؤثر على تكلفته.

• العرض والطلب فى السوق المحلى: يزداد الطلب على الذهب في المناسبات والأعياد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

يُنصح دائمًا بمتابعة التحديثات اللحظية لأسعار الذهب من مصادر موثوقة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، نظرًا للتقلبات المستمرة في الأسواق.



وشهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية، ويتم تداول الذهب حاليًا عند مستوى 2,660.81 دولار للأوقية، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.47% خلال اليوم.

من الجدير بالذكر أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ويُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية للتنبؤ باتجاهات أسعار الذهب المستقبلية.