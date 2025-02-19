شكرا لقرائتكم خبر عن "أميك": مبيعات الشاحنات "المستوردة" تراجعت بنسبة 42.3% والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر أن مبيعات الشاحنات "المستوردة" قد لاقت تراجعا قدر بنحو 42.3% في 2024.

وكانت مبيعات الشاحنات المستوردة قد سجلت في عام 2023 مبيعات بنحو 3009 في حين سجلت في عام 2024 مبيعات بواقع 1737 ألف وحدة في قطاع الشاحنات المستوردة .

يذكر أن مبيعات الشاحنات "المجمعة محليا" قد لاقت ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 19.9 % خلال عام 2024 المنصرم .

وسجل قطاع الشاحنات "المجمعة محليا" مبيعات قدرت بنحو 11650ألف وحدة خلال 2024، مقابل 9714 في عام 2023

كما اوضح آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد اوضح أن مبيعات السيارات "العائلية الاجمالية" قد سجل تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع 1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .



