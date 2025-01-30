شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وإيهاب توفيق فى حفل غنائى اليوم بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجمان محمد فؤاد وايهاب توفيق اليوم الخميس 30 يناير بجمهورهما الكويتى في حفل تسعيناتى مميز يقدم كل منهما عددًا من أغانيهما التي اشتهرا بها قديمًا وحديثًا.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق سبق واحتفل بعيد ميلاده منذ أيام، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين، منهم مصطفى كامل ونجله، والفنان صبحي خليل، وشريف باهر، والمطرب أحمد الحصري وعدد من أصدقائه الذين حرصوا على التواجد والاحتفال معه بهذه المناسبة.

كما حل إيهاب توفيق، فى وقت سابق، ضيفًا على برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، وقدم باقة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني ليل ونهار"، و"الله عليك يا سيدي" وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور على موسيقى وكلمات الأغاني.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية