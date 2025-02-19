شكرا لقرائتكم خبر عن والدة باسم سمرة تتعرض لوعكة صحية.. والنجم يعلق: أتمنى لها الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت والدة الفنان باسم سمرة لوعكة صحية وتتواجد حاليا في أحد المستشفيات، واكتفى باسم سمرة في تصريحاته لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا حاليا مع والدتى في المستشفى وربنا يشفيها".

وكشف مؤخرا الفنان باسم سمرة تطورات حالته الصحية بعد إصابته فى يده خلال تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل العتاولة، مشيرا إلى أن الإصابة نتج عنها جرح فى يده تسبب فى 10 غرز.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله على قضاء الله وقدره إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدى تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل واطمن عليا".

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة في السينما فيلم الدشاش الذي شارك في بطولته، برفقة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

كما ينتظر عرض فيلم "سيكو سيكو"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وطه دسوقي، إلى جانب أيضا كل من: علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.