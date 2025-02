تعرف على طبيعة علاقة أحمد عز وهنا الزاهد في فيلم The Seven Dogs

هنا الزاهد خطيبة أحمد عز

https://www.instagram.com/p/DGL2a95IVM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGL2a95IVM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGL2a95IVM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:27 صباحاً - تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع صور الفنانينمن كواليس فيلم ""، وذلك بعدما قام المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بنشرها على صفحته الشخصية بموقع الـ"فيسبوك"، وتم تداول الصور بكثافة مشيدين بثنائية عز وهنا مع توقعات حول طبيعة علاقتهما خلال أحداث الفيلم.وعلمت "" أن الثنائي أحمد عز ويظهران مخطوبان وبينهما قصة رومانسية خلال أحداث فيلم "" الذي يتواصل تصويره حالياً داخل أستديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية ، حيث يُعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الأستديوهات بعد افتتاحها في نوفمبر من العام الماضي.

يمكنِ قراءة.. كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs لأحمد عز وكريم عبد العزيز



فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ ووفريق Big Time وسيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.

أحمد عز ينتظر "فرقة الموت"

يذكر أن أحمد عز ينتظر عرض فيلم "فرقة الموت" في موسم صيف 2025 حيث يتبقى له مشاهد معدودة وينتهي من العمل تماماً، والفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، هاجر السراج مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.



يمكنك متابعة أيضاً.. هنا الزاهد تجتمع مع أهم نجوم السينما المصرية في 2025



أما هنا الزاهد فتنتظر عرض عدد من الأفلام خلال عام 2025 منها "ري ستارت" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني والمقرر عرضه في عيد الفطر هذا العام، وفيلم "الشاطر" مع أمير كرارة والمقرر عرضه في موسم الصيف، إضافة إلى فيلم "الأرض السوداء - كيميت" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، الذي تشارك في أحداثه كضيفة شرف خلال مشهدين فقط والمقرر انطلاقه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».