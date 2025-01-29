الامارات | 7883 خريجاً وخريجة منذ تأسيس أكاديمية شرطة دبي عام 1987

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي أكاديمية شرطة دبي، اليوم، بتخريج الدفعة الـ32 من الطلبة المرشحين، وعددهم 62 طالباً، والدفعة الخامسة من الطالبات المرشحات، وعددهن 17 طالبة، وبذلك يرتفع عدد الخريجين والخريجات إلى 7883 منذ تأسيس أكاديمية شرطة دبي عام 1987.

وبهذه المناسبة، أكد القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا لعبت دوراً أساسياً في إعداد الأجيال الجديدة من ضباط الشرطة وتأهيلهم بما يتناسب مع مقتضيات العصر الحديث من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة، تعتمد على أحدث الأساليب التربوية والتقنية، منوهاً بتحقيق الأكاديمية نجاحات ملموسة في تأهيل الكوادر الأمنية بما يواكب المستجدات في القطاعات الأمنية والجنائية والقانونية.

وأضاف أن أكاديمية شرطة دبي استطاعت بدعم وتوجيه قيادتنا الحكيمة أن تضع الأسس الثابتة التي تقوم عليها برامجنا التعليمية والتدريبية، حيث تركز هذه البرامج على تطوير القدرات الفكرية والعملية للطلبة والطالبات، وتزويدهم بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة التي تمكنهم من التعامل مع كل القضايا الأمنية التي قد تطرأ في المستقبل، ونحن في شرطة دبي نؤمن بأن التدريب ليس مجرد عملية أكاديمية بل هو عملية مستمرة من التفاعل بين العلم والواقع، وأن التفوق لا يتحقق إلا من خلال الالتزام التام بالقيم والمبادئ التي نشأت عليها شرطة دبي.

من جانبه أكد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، العميد بدران الشامسي، أن أكاديمية شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1987 أصبحت منارة أكاديمية ونموذجاً رائداً في مجال التعليم والتدريب الشرطي على المستويين المحلي والعربي، خصوصاً أن تاريخها الممتد والعريق يشهد على تأهيل وتخريج ورفد المجتمع الإماراتي والخليجي والعربي بخريجي وخريجات دراسات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والذين يتقلدون اليوم في مجتمعاتهم مناصب ومراكز عليا ويشغلون وظائف مرموقة.

وأضاف: «ترتكز رؤية الأكاديمية على تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية وتزويدهم بأحدث المهارات والمعارف التي تتماشى مع التطورات العالمية في مجالات الأمن والشرطة، واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها يمكننا القول بثقة إن أكاديمية شرطة دبي قد أثبتت نفسها كإحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في قطاع الأمن والشرطة، وخرّجت منذ تأسيسها 7883 خريجاً وخريجة أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من جهود تعزيز الاستقرار والأمان في دولة الإمارات وفي دول الخليج وأيضاً مختلف أنحاء العالم العربي».

وأكد مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، أن أكاديمية شرطة دبي تؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس نجاح الجهاز الأمني والشرطي، وأن التكامل بين العناصر البشرية والتكنولوجيا الحديثة يمثل قوة أمنية فاعلة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة، وأوضح أن أكاديمية شرطة دبي، عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، تسير وفق استراتيجية القيادة الرشيدة التي تتخذ من العلم والمعرفة والبحث العلمي منهجاً للتقدم الحضاري، وتحرص على الارتقاء بجودة تعليمها وبرامجها وفق أحدث العلوم والممارسات التطبيقية والتدريبية، بما يتلاءم مع مستجدات الواقع ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً دعمهم للمسيرة الريادية للأكاديمية بكل الممكنات العلمية والعسكرية والتدريبية والتطبيقية، بما يضمن استدامة تخريج نخبة من الطلبة والطالبات القادرين على المشاركة بكفاءة وفاعلية في ريادة الوطن وأمنه واستقراره.