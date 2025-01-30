شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025.. الجنيه الذهب بلغ 30720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يتوقع استقرار تحركات أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، استنادًا على استقرار حركة سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك، بعدما أثرت بشكل كبير على الأسعار خلال العام الماضى.

وسجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 30-1-2025، استقرارًا نسبيًا مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التى تلقى بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، وسجل الجنيه الذهب مبلغ 30720 جنيه.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4388.5 جنيها.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3291.5 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 30720 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2560 جنيها.