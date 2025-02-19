برؤية عالمية.. مفاجآت جديدة تنتظر جمهور الفيل الأزرق 3

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:20 مساءً - على ما يبدو أن التحضيرات للموسم الثالث من فيلم الفيل الأزرق بدأت بشكلٍ فعلي خلال الفترة الحالية، وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس جمعته بصناع العمل.

التحضير للفيل الأزرق 3

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة جديدة جمعته بالكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، وذلك ضمن استعدادات تحضيرات الجزء الثالث من، وكتب تعليقاً على الصورة قال فيه: "اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد والكاتب العزيز أحمد مراد وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي. ترقبوابشكل مختلف وعالمي."

يُشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كشف في لقاءٍ سابق مع الإعلامي عمرو أديب عن حماسه لتقديم فيلم الفيل الأزرق بشكلٍ مختلف، ليستكمل النجاحات التي حققها في الموسم الأول والثاني، وقال نصاً: "نسعى لجعل الفيل الأزرق يتخطى حدوده المعتادة. نحن ندعم هذا المشروع بالكامل، لأنه استثمار رابح للجميع. هناك تفاهمات حالياً لدعم الجزء الرابع أيضاً بشكلٍ كامل، ونتطلع لأن يكون الفيل الأزرق 3 و4 على مستوى عالمي جديد".

نجاح كبير للفيل الأزرق

يُعتبرمن أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية. استطاع الفيلم تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه، ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة. الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، وإياد نصار.

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